【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測 財金猛人追蹤 18:10 2021/11/30 分享： 施羅德投資預測，環球經濟將於2022年邁入經濟擴張期，料經濟維持正增長，惟增長速度會有所放緩。針對2022年市場趨勢，施羅德提出五大預測。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 財金猛人追蹤 相關文章 【Omicron變種】新變種病毒來襲 三大情景分析對市場影響（第二版） 今日 【Omicron變種】新變種病毒來襲 三大情景分析對市場影響（第二版） 【契媽股】女股神突急掟騰訊京東 時隔5個月竟重新加倉一隻中概電動車股？ 今日 【契媽股】女股神突急掟騰訊京東 時隔5個月竟重新加倉一隻中概電動車股？ 【港股見底?】恒指2200億成交抽上 反攻戰啟動（附3級支持位及反彈參考） 今日 【港股見底?】恒指2200億成交抽上 反攻戰啟動（附3級支持位及反彈參考） 你可能感興趣 【Omicron變種】新變種病毒來襲 三大情景分析對市場影響（第二版） 今日 18:28 【Omicron變種】新變種病毒來襲 三大情景分析對市場影響（第二版） 【契媽股】女股神突急掟騰訊京東 時隔5個月竟重新加倉一隻中概電動車股？ 今日 16:31 【契媽股】女股神突急掟騰訊京東 時隔5個月竟重新加倉一隻中概電動車股？ 【港股見底?】恒指2200億成交抽上 反攻戰啟動（附3級支持位及反彈參考） 今日 18:16 【港股見底?】恒指2200億成交抽上 反攻戰啟動（附3級支持位及反彈參考） 中國市場 貨幣政策 市場動向 壓力 經濟 股票 氣候暖化 政治 日圓 通脹