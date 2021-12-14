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【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第三版）

財金猛人追蹤 14:28 2021/12/14

分享：

施羅德投資預測，環球經濟將於2022年邁入經濟擴張期，料經濟維持正增長，惟增長速度會有所放緩。針對2022年市場趨勢，施羅德提出五大預測。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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