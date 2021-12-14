【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第三版） 財金猛人追蹤 14:28 2021/12/14 分享： 施羅德投資預測，環球經濟將於2022年邁入經濟擴張期，料經濟維持正增長，惟增長速度會有所放緩。針對2022年市場趨勢，施羅德提出五大預測。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 財金猛人追蹤 相關文章 【Omicron襲市】3大情景分析 市場趨向（第二版） 2021/11/30 【Omicron襲市】3大情景分析 市場趨向（第二版） 【契媽股】女股神突急掟騰訊京東 時隔5個月竟重新加倉一隻中概電動車股？ 2021/11/30 【契媽股】女股神突急掟騰訊京東 時隔5個月竟重新加倉一隻中概電動車股？ 【港股弱反彈】恐尋底未完 恒指3個底位要睇住 2021/12/01 【港股弱反彈】恐尋底未完 恒指3個底位要睇住 你可能感興趣 【Omicron襲市】3大情景分析 市場趨向（第二版） 20:22 2021/11/30 【Omicron襲市】3大情景分析 市場趨向（第二版） 【契媽股】女股神突急掟騰訊京東 時隔5個月竟重新加倉一隻中概電動車股？ 16:31 2021/11/30 【契媽股】女股神突急掟騰訊京東 時隔5個月竟重新加倉一隻中概電動車股？ 【港股弱反彈】恐尋底未完 恒指3個底位要睇住 20:21 2021/12/01 【港股弱反彈】恐尋底未完 恒指3個底位要睇住 最新專欄文章 【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力 2021/12/13 【中期收入疫市升逾8成】遠展邱詠筠：酒店業務應用科技 提升競爭力 【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版） 2021/12/11 【有危有機】遠展邱達昌仍留意中港增土儲機會（第二版） 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩（第二版） 2021/12/10 【香港樓市】遠展邱達昌看好北部都會區發展 盼樓價來年續穩（第二版） 中國市場 貨幣政策 市場動向 壓力 經濟 股票 氣候暖化 政治 日圓 通脹