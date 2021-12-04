  • 19°C
香港時間 : 20211204日 (週六) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險

財金猛人追蹤 13:58 2021/12/04

分享：

受到變種病毒以及太陽城 （01383） 主席周焯華被捕事件影響，港股星期二再創全年新低位，一度低見23175點。市場擔心內地再度收緊對各行業的監管尺度，多個板塊隨大市向下。

在周二急跌之後，周三和周四股市見反彈，回到23700點水平。

瑞銀財管名家 揭2022年投資4大部署 詳見：【下一頁

更多文章：【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山

面對波動市況，交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝在接受訪問時指：「若現時呼籲投資者入市『撈底』，其實是最凶險的，因沒有人知道到底『股市底』在哪裡，底部的波動性非常高。」

想知交銀國際2022年看好將出現反彈的板塊？可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

若是採用「均值回歸」的方法，買表現最差的板塊，仍存在一定的風險。

他認為，與其買上行空間有限的指數，不如買有政策支持的新能源車板塊，當中，他比較看好新能源車上游產業鏈，因目前新能源車在內地市佔率已達到接近2成，估值亦在高位，再上漲的路能走多遠都是一個問題，故他更看好不涉及品牌的上游產業鏈前景。

記者：陳紫瑩

【hket x P'URE Papayacare】窩心呈獻：訂閱《香港經濟日報》電子版一年，免費送您寒冬潤燥養膚套裝乙份 （價值HK$156）！<詳情>

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

相關文章

瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
2021/11/29
瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法）
2021/12/01
【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法）

你可能感興趣

瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
00:01 2021/11/29
瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法）
20:38 2021/12/01
【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法）

最新專欄文章

【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：中概股大出血）
今日
【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：中概股大出血）
【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：聖誕節前後或「小通關」）
今日
【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：聖誕節前後或「小通關」）
【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及興證張憶東看法）
今日
【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及興證張憶東看法）
【Omicron來襲】光銀林樵基：年底前金融市場波動料加劇
今日
【Omicron來襲】光銀林樵基：年底前金融市場波動料加劇
【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新）
今日
【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新）
疫情 洪灝 撈底 新能源 港股 指數 香港 恒生指數

上一篇文章

【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：中概股大出血）

下一篇文章

【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：聖誕節前後或「小通關」）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版