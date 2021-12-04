【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險

受到變種病毒以及太陽城 （01383） 主席周焯華被捕事件影響，港股星期二再創全年新低位，一度低見23175點。市場擔心內地再度收緊對各行業的監管尺度，多個板塊隨大市向下。

在周二急跌之後，周三和周四股市見反彈，回到23700點水平。

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面對波動市況，交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝在接受訪問時指：「若現時呼籲投資者入市『撈底』，其實是最凶險的，因沒有人知道到底『股市底』在哪裡，底部的波動性非常高。」

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若是採用「均值回歸」的方法，買表現最差的板塊，仍存在一定的風險。

他認為，與其買上行空間有限的指數，不如買有政策支持的新能源車板塊，當中，他比較看好新能源車上游產業鏈，因目前新能源車在內地市佔率已達到接近2成，估值亦在高位，再上漲的路能走多遠都是一個問題，故他更看好不涉及品牌的上游產業鏈前景。

記者：陳紫瑩

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