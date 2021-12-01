【加密貨幣】投資有竅門 財金猛人追蹤 08:10 2021/12/01 分享： 最近有關加密貨幣的熱話接連不斷，先是美國推出首個比特幣期貨 ETF，刺激比特幣及以太幣創下歷史新高，再來就是 Facebook 宣布改名為 Meta， 同期帶動元宇宙代幣（Metaverse Tokens）價格飈升，如虛擬實境平台 Decentraland 中的通用貨幣 MANA 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財來智有方 最新專欄文章 【撈底攻略】中港股漸穩 要撈底咪淆底 2021/11/24 【撈底攻略】中港股漸穩 要撈底咪淆底 ｢收水｣未遏股市升 元宇宙成新投資課題 2021/11/17 ｢收水｣未遏股市升 元宇宙成新投資課題 【落閘收水】做好變陣 應對縮表恐慌 2021/11/03 【落閘收水】做好變陣 應對縮表恐慌 【投資有道】投資最怕被震出局 2021/10/27 【投資有道】投資最怕被震出局 【智能年代】成本慳了 回報多了 2021/10/20 【智能年代】成本慳了 回報多了 元宇宙 Meta 數碼貨幣 財富及資產管理 虛擬貨幣 區塊鏈 美元 比特幣