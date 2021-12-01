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【加密貨幣】投資有竅門

財金猛人追蹤 08:10 2021/12/01

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最近有關加密貨幣的熱話接連不斷，先是美國推出首個比特幣期貨 ETF，刺激比特幣及以太幣創下歷史新高，再來就是 Facebook 宣布改名為 Meta， 同期帶動元宇宙代幣（Metaverse Tokens）價格飈升，如虛擬實境平台 Decentraland 中的通用貨幣 MANA 。

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欄名 : 財來智有方

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