豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 名家專區 09:00 2021/12/01 分享： 經歷社會運動及疫情過後，本年香港的豪宅市道逐步回暖，截至第3季，大額買賣的成交量亦創下歷史新高紀錄。即使第4季豪宅的交投氣氛依然不俗，惟勢頭能否延續，還看實際的通關日期。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 兩次樓價微調 2021/11/30 兩次樓價微調 新界北樓價升幅追落後？ 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 你可能感興趣 兩次樓價微調 01:00 2021/11/30 兩次樓價微調 新界北樓價升幅追落後？ 14:10 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 最新專欄文章 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 2021/11/29 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 2021/11/26 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 數據中心成為工廈新出路？ 2021/11/24 數據中心成為工廈新出路？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 12月新盤銷售放慢？ 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 仲量聯行 豪宅 Mount Nicholson 山頂