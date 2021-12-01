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豪宅豐收  首3季超豪宅創歷史高位

名家專區 09:00 2021/12/01

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經歷社會運動及疫情過後，本年香港的豪宅市道逐步回暖，截至第3季，大額買賣的成交量亦創下歷史新高紀錄。即使第4季豪宅的交投氣氛依然不俗，惟勢頭能否延續，還看實際的通關日期。

...

欄名 : 樓市分析

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