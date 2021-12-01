滬杭甬續高息 盈利恢復增長 名家專區 2021/12/01 分享： 國企指數昨日破底見5年多低位，或要下試2016年低位7498點，惟若港股持續下跌到明年1月，反而會是見低先兆，惟在短期不明朗因素下，防守股依然是資金避難所，浙江滬杭甬（00576）今年盈利恢復增長，未 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股12月唔彈1月彈 跨年下跌新升浪將現（第四版） 2021/11/30 港股12月唔彈1月彈 跨年下跌新升浪將現（第四版） 中字股實力談 - 復藥回調可買 變種病毒殺到 2021/11/30 復藥回調可買 變種病毒殺到 中字股實力談 - 港股弱下試十月低位 新變種病毒添不明朗（第四版） 2021/11/29 港股弱下試十月低位 新變種病毒添不明朗（第四版） 中字股實力談 - 海豐盈利續增 運費保持高企 2021/11/27 海豐盈利續增 運費保持高企 中字股實力談 - 港股兩周四裂口 中綫弱探10月底（第四版） 2021/11/26 港股兩周四裂口 中綫弱探10月底（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 公路股 深圳高速（00548） 浙江滬杭甬（00576） 安徽皖通（00995） 越秀交通基建（01052） 人民幣 板塊