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滬杭甬續高息 盈利恢復增長

名家專區 2021/12/01

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國企指數昨日破底見5年多低位，或要下試2016年低位7498點，惟若港股持續下跌到明年1月，反而會是見低先兆，惟在短期不明朗因素下，防守股依然是資金避難所，浙江滬杭甬（00576）今年盈利恢復增長，未

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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