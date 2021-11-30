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Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先

國際 22:55 2021/11/30

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談起抗疫，環球政界領袖愛以戰爭作比喻，以疫情的危險性、迫切性及所需的全民團結合作，比喻確實貼切。而南非最新發現的Omicron變種，則無疑是抗疫戰中的未知新敵人，目前多國的有理無理先收緊防疫，穩字第一的態度值得一讚，爭取更大空窗期搜集資訊，將新敵人研究透徹，打勝仗的把握自然大得多。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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