Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 國際 22:55 2021/11/30 分享： 談起抗疫，環球政界領袖愛以戰爭作比喻，以疫情的危險性、迫切性及所需的全民團結合作，比喻確實貼切。而南非最新發現的Omicron變種，則無疑是抗疫戰中的未知新敵人，目前多國的有理無理先收緊防疫，穩字第一的態度值得一讚，爭取更大空窗期搜集資訊，將新敵人研究透徹，打勝仗的把握自然大得多。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/30 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 國金札記 - Omicron變種警醒 考驗全球防疫方針 2021/11/29 Omicron變種警醒 考驗全球防疫方針 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 2021/11/28 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 國金札記 - 美國通脹猛如虎 儲局收水難太慢 2021/11/26 美國通脹猛如虎 儲局收水難太慢 疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 南非 傳染病