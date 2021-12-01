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誰吃掉了恒指？

名家專區 2021/12/01

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對於港股來說今年11月30日是一個特別日子，因為恒指失守了10月5日的低位23681點，再次刷新年內新低，收市跌376點，報23475點。全日低位在23175點，收市較低位已反彈300點。

本年至今恒指

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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