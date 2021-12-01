誰吃掉了恒指？ 名家專區 2021/12/01 分享： 對於港股來說今年11月30日是一個特別日子，因為恒指失守了10月5日的低位23681點，再次刷新年內新低，收市跌376點，報23475點。全日低位在23175點，收市較低位已反彈300點。 本年至今恒指 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股再尋底？ 2021/11/30 港股再尋底？ 交易講場 - 穩企萬億美元市值 Tesla憑甚麼？ 2021/11/29 穩企萬億美元市值 Tesla憑甚麼？ 交易講場 - 疫情受控通關在望 零售股看高一綫？ 2021/11/27 疫情受控通關在望 零售股看高一綫？ 交易講場 - 政策憂慮退 等美團業績「指路」 2021/11/26 政策憂慮退 等美團業績「指路」 交易講場 - 美通脹升溫 投資怎部署 2021/11/25 美通脹升溫 投資怎部署 港股 騰訊 阿里巴巴 新能源 阿里健康（00241） 海底撈（06862） 中信股份（00267） 高偉電子（01415） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700）