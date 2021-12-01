【美息動向】鮑威爾意外放鷹 加息預期升温滙豐反彈未完

港股今早延續昨日尾市急彈行情，恒指輕微高開120點後，早段升幅擴大至逾380點，暫高見23857，已全面收復昨日跌市失地。

市場普遍以大市昨在2,200多億元大成交配合下尾市急彈，為港股初步築底訊號，而今早市況又似乎加深此一看法。

惟值得注意的是，昨日尾市成交急增，主要是受MSCI指數季檢的換馬買賣盤干擾，U盤時段成交逾600億元已佔全日成交逾兩成半。另昨日反彈市淡友未見收手，沽空成交增至逾300億元，為兩個半月來最高。在恒指重越及企穩二萬四關前，現時斷言大市築底反彈仍是言之尚早。

至於美國聯儲局主席鮑威爾昨出席國會聽證會時意外放鷹，表明擬於12月FOMC會議上討論加快收水步伐，而現行每月買債計劃更可能較原定明年中結束提前數月，並承認不應再以「短暫」形容當前通脹勢頭。

須知結束量寬買債為加息先決條件，儲局既已定出加快收水時間表，提前加息亦是合理推論。投資者過去數日，一直相信新變種病毒窒礙全球經濟，會迫使儲局延後加息決定，在鮑威爾意外放鷹後加息預期即時再升温。

利率期貨最近顯示，明年6月首次加息機會再升至逾七成，相對昨日還不到六成機會大增；至明年12月，加息3次機會更升至近五成半，相對一日前約四成大增。

提前加息預期下，銀行股有望受惠於息差擴濶。以拆息按揭的參考基準1個月拆息為例，今早已升逾0.16%見近9個月高位，較月前低位反彈約0.1%。

滙豐（00005）股價更上層樓，要先過現約處44.5元的50天綫一關，若破位向上......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大

...