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【阿里巴巴股價】阿里終極支持位何在? 高盛給你3個理由坐下去（第二版）

名家專區 18:00 2021/12/01

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港股今早超賣反彈行情持續，恒指全日升183點或0.8%，收報23658。重磅藍籌股無論新舊經濟近全面反彈，唯獨阿里巴巴（09988）繼續尋底未見起色。

阿里今早逆市低開逾1%後，股價一直反覆偏軟，收報125.7元，再跌1.6元或1.3%。早市低見124.2元，貼近昨日即市所創上市以來低位123.6元。

下降軌底111元  與ADS支持重疊

阿里股價迭創新低，要量度潛在支持位並不容易。以去年10月底紀錄高位約307元為起點，量度阿里過去一年多股價大型下降軌，底部現約現處111元，可視為阿里股價短綫主要支持位。

這又與阿里美股ADS股價主要支持位配合。阿里ADS昨收報127.53美元，見4年多低位。阿里ADS昨低見約126.1美元，接近全面回補2017年6月初上升裂口底約125.9美元。全面回補上升裂口後若仍未能止蝕，下一支持位落在2017年5月低位約114美元，按1美股換8港股計，折合約111.2港元，剛好與阿里港股下降軌底部重疊。

高盛削目標價 維持買入評級

阿里股價新一輪急跌浪，源於上月中公布的第三季度盈利倒退大走樣，季度收入增長亦為美股上市7年來最低。美資大行高盛本周加入削價行列，大幅下調12個月目標價一成半，至215美元，並將阿里剔出「確信買入」名單，但仍維持「買入」預測。

高盛還給予投資者3個堅持下去的理由，分別是1）內地消費增長持續，阿里正朝2022年國內活躍用戶10億的目標邁進；2）雲業務及3)國際電商業務續見增長。

港股今早超賣反彈行情持續，恒指半日升329點或1.4%，中午收報23804。重磅藍籌股無論新舊經濟近全面反彈，唯獨阿里巴巴 （09988） 繼續尋底未見起色。

阿里今早逆市低開逾1%後，股價一直反覆偏軟，中午收報125.4元，再跌1.9元或1.5%。早市低見124.2元，貼近昨日即市所創上市以來低位123.6元。

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阿里股價迭創新低，要量度潛在支持位並不容易。以去年10月底紀錄高位約307元為起點，量度阿里過去一年多股價大型下降軌，底部現約現處111元，可視為阿里股價短綫主要支持位。

這又與阿里美股ADS股價主要支持位配合。阿里ADS昨收報127.53美元，見4年多低位。阿里ADS昨低見約126.1美元，接近全面回補2017年6月初上升裂口底約125.9美元。全面回補上升裂口後若仍未能止蝕，下一支持位落在2017年5月低位約114美元，按1美股換8港股計，折合約111.2港元，剛好與阿里港股下降軌底部重疊。

阿里股價新一輪急跌浪，源於上月中公布的第三季度盈利倒退大走樣，季度收入增長亦為美股上市7年來最低。美資大行高盛本周加入削價行列，大幅下調12個月目標價一成半，至215美元，並將阿里剔出「確信買入」名單，但仍維持「買入」預測。

高盛還給予投資者3個堅持下去的理由，分別是1）內地消費增長持續，阿里正朝2022年國內活躍用戶10億的目標邁進；2）雲業務及3)國際電商業務續見增長。

高盛亦不忘為維持看好阿里的分析「戴頭盔」，指出投資阿里的4大風險，分別是......

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欄名 : 大市拆局

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