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【電動車曉飛】小鵬理想創新高 哪家業績表現好？

研究報告 13:17 2021/12/01

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新能源汽車板塊弱勢市中堅挺，強勢市中跑贏。兩隻「造車新勢力」──小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015） ，憑藉其第三季業績中強勁增長的收入及汽車交付量，以及第四季良好的指引，支持股價本周跑出，今日齊齊破頂。「造車新勢力」已交齊業績，誰賣車最強，誰盈利最近，詳見以下組圖：

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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