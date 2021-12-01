【電動車曉飛】小鵬理想創新高 哪家業績表現好？ 研究報告 13:17 2021/12/01 分享： 新能源汽車板塊弱勢市中堅挺，強勢市中跑贏。兩隻「造車新勢力」──小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015） ，憑藉其第三季業績中強勁增長的收入及汽車交付量，以及第四季良好的指引，支持股價本周跑出，今日齊齊破頂。「造車新勢力」已交齊業績，誰賣車最強，誰盈利最近，詳見以下組圖： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 2021/11/29 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 你可能感興趣 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 12:15 2021/11/29 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 00:01 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 最新專欄文章 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊（第四版） 今日 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊（第四版） 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 今日 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第六版） 2021/11/30 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第六版） 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 2021/11/30 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 2021/11/29 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 個股分析 投資推介 市場動向 大行報告 港股 新能源汽車銷量 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868）