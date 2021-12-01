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【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法）

財金猛人追蹤 15:42 2021/12/01

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一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法：

12月1日

【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險

交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝表示：

「若現時呼籲投資者入市『撈底』，其實是最凶險的，因沒有人知道到底『股市底』在哪裡，底部的波動性非常高。」

11月30日

【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山

鵬格斯資產管理首席投資總監，現管理C基金中國股票基金的本地著名基金經理李浩德，早前接受《投資理財周刊》專訪時指出：

「港股存在兩大結構性問題，監管政策陰霾以及缺乏新資金入場，均限制了恒指上升動力。」

想了解李浩德的投資心法，請點擊圖片：

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11月26日

【大市拆局】新冠多重變種引發避險升温 亞洲股滙齊跌

雖然中港清零政策下暫未見疫情反彈，惟每逢外圍避險情緒高漲，港股必先成基金大戶由亞洲撤資的提款機。港股短綫後市更趨審慎，二萬四關能否固守亦有待考驗。

11月24日

滙豐可收集守穩50天綫

綜合第三季季績之後，部分券商已調升滙豐 （00005） 的目標價，如摩根大通將目標價上調至57港元；摩根士丹利上調至50港元。引述ETNET綜合預測，各大券商對滙豐2021年度及2022年度每股盈利預測分別為59.93美仙及62.84美仙，對2021年度及2022年度每股股息預測分別為23.97美仙及28.05美仙，反映市場估計盈利從今年谷底反彈之後，明年尚有穩健回升之勢。現價預測息率4厘以上，而預期市盈約10倍。

11月23日

【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析）

自11月中起至年底，港股明顯呈炒股不炒市的格局，市有市跌，股有股升，喜歡觀「水」的朋友，其實不難發現，近期不少板塊逆市造好，尤其之前股價承壓的行業或個股，紛紛從低位反彈，實際上，當下已進入所謂的「跨年行情」。上述連結集合了內地八大券商的策略觀點，從北水角度，篩出當時得令的行業及股份。

11月19日

【恒指季檢】4新貴出爐 1隻績佳有錢炒（第三版）

恒生指數公司宣布季檢結果，恒指將加入京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 及華潤啤酒 （00291） ，成份股數目將由60隻增加至64隻，12月6日（星期一）起生效。

想了解更多潛在藍籌新貴？請點擊圖片。

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【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見

興業證券預期，2022年港股現復甦性上漲，恒指有望觸及三萬點大關。隨着內地房地產風險的緩解，2022年恒指中的內房股和內銀股估值有望修複。互聯網的產業政策環境改善，配置吸引力提升。香港和澳門本地的權重股短期受惠於通關，長期受益於中國財富管理發展。

11月17日

【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌

以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽，在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「倘投資者想跑贏大市，可選港交所  （00388）  ，容易跑贏恒指。今年跌市時港交所已跑贏，因為政治原因，而這政治原因料仍繼續，中美政治關係倘未能和好，更多的中概股料繼續回流來港，未來還有好多中概股港上市，長遠可帶動港股成交上升。」

編輯：鄭耀宗

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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