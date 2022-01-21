【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：張憶東稱價值重估）

一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法：

1月21日

【港股策略】張憶東：價值重估 港股反彈現小牛市

興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，港股的權重板塊政策面和基本面的預期改善，加上內外部環境有利於反彈的時間窗口：國內穩經濟政策發力，2022年一季度貨幣政策有望進一步寬鬆；內地政策環境變化對港股影響可能在邊際改善。張憶東認為，2022年年初以來，2021年受壓制的港股權重行業迎來曙光。

1月17日

【港股後市點睇？】黃國英：唔會好悲觀 亦唔似會大升

豐盛金融資產管理董事黃國英接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「港股雖然估值修復緊，但恒指好大機會返去2015年大時代之前咁，長期上落市，雖然唔會好悲觀，但又唔會睇得好好，始終少咗人玩，其實之前已經熊市咗，再大跌的機會就細，唔會再無啦啦有災難性恐慌，但亦唔似會大升。」

1月13日

【10問10答】通脹 樓市 人民幣...摩通全數解讀

摩根大通早前預測2022年中國經濟表現，以「十問十答」的方式衡量中國經濟走向。該行料中國在求穩的大方向下，政策不會出現大幅度轉向，並預期2022年中國GDP增長為4.9%。

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1月10日

【名家談科技股】雷賢達 捕捉科技股轉勢時機

「基金教父」雷賢達在接受《投資理財周刊》專訪時預期，恒指今波幅料6,000點，今年大機會出現轉角點。

1月7日

【一籃子買盤】5大藍籌大成交齊上 外資流入撈底訊號？

港股未受美國加息預期繼續升温，美股外圍續偏軟拖累，恒指今早高開逾240點後反覆向好，全日勁升420點，以近全日高位收市。港股今日一改近日資金新舊經濟股換馬格局，5大重磅藍籌同步領漲，連帶兩大港股ETF亦在大成交配合下吸資，初見外資流入撈底訊號。

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 及友邦 （01299） ，5大重磅藍籌不單齊齊上升，更罕見同高踞港股成交榜前列位置。尤其友邦近日成交一直相對低沉，已甚少現身十大成交榜，今日與其他重磅藍籌齊齊上榜，似有一籃子買盤推升港股的手影，值得繼續注視。

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1月6日

【科技股散水】儲局縮表在即 科技股榮辱

儲局會議紀錄公布後，10年美債息迅即衝越1.7%，見3個月高位；利率期貨顯示，今年3月FOMC會議首次加息機會增至近七成。但市場更關注的是，儲局傾向加息後隨即展開縮表收水行動。恒生科技指數今早曾跌逾1%，再創去年初推出以來新低，收市倒升1.37%。

所謂「縮表」是指縮減儲局資產負資表，減持現約8.3萬億美元美債及按揭抵押證券持倉，方法可以是債券到期不再買入，亦可直接在市場沽售，視乎縮表急進程度。這與去年11月底開始縮減每月買債額不同，減買債是減少放水，縮表則是正式由市場回收資金，減少資金供應，對高估值科技股的影響更大。

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