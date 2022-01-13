【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：摩通「十問十答」論經濟）

一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法：

1月13日

【10問10答】通脹 樓市 人民幣...摩通全數解讀

摩根大通早前預測2022年中國經濟表現，以「十問十答」的方式衡量中國經濟走向。該行料中國在求穩的大方向下，政策不會出現大幅度轉向，並預期2022年中國GDP增長為4.9%。

1月7日

【一籃子買盤】5大藍籌大成交齊上 外資流入撈底訊號？

港股未受美國加息預期繼續升温，美股外圍續偏軟拖累，恒指今早高開逾240點後反覆向好，全日勁升420點，以近全日高位收市。港股今日一改近日資金新舊經濟股換馬格局，5大重磅藍籌同步領漲，連帶兩大港股ETF亦在大成交配合下吸資，初見外資流入撈底訊號。

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 及友邦 （01299） ，5大重磅藍籌不單齊齊上升，更罕見同高踞港股成交榜前列位置。尤其友邦近日成交一直相對低沉，已甚少現身十大成交榜，今日與其他重磅藍籌齊齊上榜，似有一籃子買盤推升港股的手影，值得繼續注視。

1月6日

【科技股散水】儲局縮表在即 科技股榮辱

儲局會議紀錄公布後，10年美債息迅即衝越1.7%，見3個月高位；利率期貨顯示，今年3月FOMC會議首次加息機會增至近七成。但市場更關注的是，儲局傾向加息後隨即展開縮表收水行動。恒生科技指數今早曾跌逾1%，再創去年初推出以來新低，收市倒升1.37%。

所謂「縮表」是指縮減儲局資產負資表，減持現約8.3萬億美元美債及按揭抵押證券持倉，方法可以是債券到期不再買入，亦可直接在市場沽售，視乎縮表急進程度。這與去年11月底開始縮減每月買債額不同，減買債是減少放水，縮表則是正式由市場回收資金，減少資金供應，對高估值科技股的影響更大。

12月29日

【價值投資】洪灝：香港市場已跌入深度價值窪地

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝指出，在香港流動性收緊和中國內地強監管態勢的雙重影響下，香港市場已跌入深度價值窪地。

12月28日

【北水減倉】北水假前走資17億元1個月首見 騰訊美團捱沽

美股科技股納指昨聖誕假後勁彈逾1%，惟升勢未能傳導港股，藍籌科技股沽壓沉重。當中北水或為主要沽壓來源之一，而北水全日淨走資約17億元，亦為連續1個月淨流入以來首見，相信反映港股通明日（周三）暫停3.5個交易日前，有北水資金減倉管控風險。

12月24日

【2022前瞻】法國外貿銀行：亞洲經濟不能忽視的6大潛在風險

法國外貿銀行亞洲經濟研究部發表前瞻報告，預料2022年亞洲區GDP增速將穩定在4.7%，不過面臨6大風險，其中包括：一、疫情致亞洲開放進程或倒退？ 二、中國信貸風險兩極化影響亞洲經濟增長？ 三、美聯儲明年不會加息？等。

12月22日

【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單）

有冠軍分析師之譽的興業證券全球首席策略分析師張憶東，最新從2021年港股的公司回購中研究出對後市影響，而且相當正面，加上還有兩大股票範疇的機遇。對於回購啟示，張憶東以史為鑒，將2008年以來的公司回購做了詳盡的統計。

12月17日

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「現時港股股值較為便宜，加上預期明年經濟逐漸恢復、內地經濟政策轉向寬鬆，較容易吸引海外投資者。人民銀行已宣布降準，估計明年內地仍有較多政策放鬆空間，可能會再降準及減息，將有利中港股市表現改善。」

12月14日

【央行手影】中港股市夾央媽減息？

從節奏來看，人行行減息的時點料提前，興証認為2022年1季度穩增長壓力較大。

從2022年經濟節奏來看，2021年3季度，GDP季調環比僅為0.2%，遠低於2017至2019年的均值（1.4%），這使得2022年1季度穩增長壓力較大。興証的2022年年度策略判斷，2季度或是人行開啟減息的時間點。但從中央經濟工作會議表態來看，政策對於當前經濟形勢的嚴峻性已有明確的認識，而在「加快支出進度」+「財政政策和貨幣政策要協調聯動」的背景下，不排除減息時點或被提前。

至於減息的空間有多大，宜留意存量債務，這為是輪人行政策反映函數需關注的特殊變數；假設未來付息壓力不變，或中國宏觀槓桿率維持「基本穩定」，那麼利率水平（全社會付息率）或有50至100個百分點的下行空間。

12月10日

【國策追蹤】歐冠昇領港交所坐穩升浪？

原為摩根大通高層歐冠昇（Alejandro Nicolas AGUZIN）今年5月接替李小加成為港交所 （00388） 總裁，本港在過去一年間由全球金融中心指數第四位升至第三位，歐冠昇也明白港交所的職責就是穩定市場、緩和衝擊，成為中國、香港與其他國家的溝通橋樑。

他於11月下旬時指出，短期內地監管壓力及監管變化仍會持續，因為內地正在適應監管新行業，又相信中長期當局會制定相關規則，全球不少地區亦有類似的監管政策要跟隨。

12月8日

【2022前瞻】法巴陳興動：明年中國GDP增長放緩至5.3%

法巴中國首席經濟學家陳興動預計，內地當局將在本月制定政策措施，以加快實現明年GDP增長達5.5%的官方目標。陳興動則預期，內地明年經濟增長放緩至5.3%，接近官方目標的5.5%。

12月6日

【全面降準】人行大力降準 11家券商評降準

人民銀行收市公布，12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，但不包括執行5%存款準備金率的金融機構。人行表示，是次降準後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%，並指是次降準是「全面降準」，釋放長期資金1.2萬億元人民幣。

在港股累積大幅度跌幅後，人行全面降準並於本月中實施，冀明天節氣轉，恒指能啟動較像樣的反彈。中資券商股仍然是廣獲看好的跨年板塊。

12月4日

恒指緩跌勢 未脫險情

以中期趨勢來論，恒指始終見年初延伸的下跌通道，又在周綫保歷加通道中軸以下呈明顯弱勢，順勢而落的壓力仍大於逆勢造好，技術上，中期支持關鍵在22000左右。至於短綫，恒指於周內有所超賣暫緩跌勢，好淡轉趨爭持，超賣反彈阻力在10天平均綫24140。

12月2日

【港股2022前瞻】港股具15至20%升幅 迎技術小牛市

港股反彈動力疲弱，恒指自11月30日創年內低位後，連續兩天反彈均難以企穩238之上，然而，有冠軍分析師之稱的興證張憶東預估港股將迎來技術小牛市，時點就在本月底開始，預期幅度有15至20%。

12月1日

【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險

交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝表示：

「若現時呼籲投資者入市『撈底』，其實是最凶險的，因沒有人知道到底『股市底』在哪裡，底部的波動性非常高。」

11月30日

【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山

鵬格斯資產管理首席投資總監，現管理C基金中國股票基金的本地著名基金經理李浩德，早前接受《投資理財周刊》專訪時指出：

「港股存在兩大結構性問題，監管政策陰霾以及缺乏新資金入場，均限制了恒指上升動力。」

想了解李浩德的投資心法，請點擊圖片：

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11月26日

【大市拆局】新冠多重變種引發避險升温 亞洲股滙齊跌

雖然中港清零政策下暫未見疫情反彈，惟每逢外圍避險情緒高漲，港股必先成基金大戶由亞洲撤資的提款機。港股短綫後市更趨審慎，二萬四關能否固守亦有待考驗。

11月24日

滙豐可收集守穩50天綫

綜合第三季季績之後，部分券商已調升滙豐 （00005） 的目標價，如摩根大通將目標價上調至57港元；摩根士丹利上調至50港元。引述ETNET綜合預測，各大券商對滙豐2021年度及2022年度每股盈利預測分別為59.93美仙及62.84美仙，對2021年度及2022年度每股股息預測分別為23.97美仙及28.05美仙，反映市場估計盈利從今年谷底反彈之後，明年尚有穩健回升之勢。現價預測息率4厘以上，而預期市盈約10倍。

11月23日

【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析）

自11月中起至年底，港股明顯呈炒股不炒市的格局，市有市跌，股有股升，喜歡觀「水」的朋友，其實不難發現，近期不少板塊逆市造好，尤其之前股價承壓的行業或個股，紛紛從低位反彈，實際上，當下已進入所謂的「跨年行情」。上述連結集合了內地八大券商的策略觀點，從北水角度，篩出當時得令的行業及股份。

11月19日

【恒指季檢】4新貴出爐 1隻績佳有錢炒（第三版）

恒生指數公司宣布季檢結果，恒指將加入京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 及華潤啤酒 （00291） ，成份股數目將由60隻增加至64隻，12月6日（星期一）起生效。

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【2022前瞻】築底回升可期 恒指3萬點明年見

興業證券預期，2022年港股現復甦性上漲，恒指有望觸及三萬點大關。隨着內地房地產風險的緩解，2022年恒指中的內房股和內銀股估值有望修複。互聯網的產業政策環境改善，配置吸引力提升。香港和澳門本地的權重股短期受惠於通關，長期受益於中國財富管理發展。

11月17日

【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌

以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽，在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

編輯：鄭耀宗