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【高增長板塊】市場龐大付費率仍低 網遊有望迎來爆發

研究報告 08:30 2021/12/02

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盡管今年內地政策加強監管網上遊戲行業，隨着5G網絡普及，推動網遊賽事直播，以及遊戲娛樂的發展，令內地遊戲產業應培育新型消費模式，並預期產業將持續高增長。預計到2023年，中國網遊市場規模將達986億元（人民幣，下同），今板塊內股份迎來龐大的增長憧憬。

...

欄名 : 大行有路捉

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