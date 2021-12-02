【高增長板塊】市場龐大付費率仍低 網遊有望迎來爆發 研究報告 08:30 2021/12/02 分享： 盡管今年內地政策加強監管網上遊戲行業，隨着5G網絡普及，推動網遊賽事直播，以及遊戲娛樂的發展，令內地遊戲產業應培育新型消費模式，並預期產業將持續高增長。預計到2023年，中國網遊市場規模將達986億元（人民幣，下同），今板塊內股份迎來龐大的增長憧憬。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 2021/11/30 【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 【Omicron襲市】3大情景分析 市場趨向（第二版） 2021/11/30 【Omicron襲市】3大情景分析 市場趨向（第二版） 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？（第二版） 2021/11/29 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？（第二版） 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 2021/11/26 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 騰訊控股（00700） 遊戲 網易－S（09999） 板塊 電玩手遊 5G 中國