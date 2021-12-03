Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 國際 16:05 2021/12/03 分享： 各國紛紛因Omicron變種病毒收緊防疫措施應付，形勢有如新冠肺炎疫情初現之際。美國記者兼作家劉易斯於是次介紹的好書中，透過一批醫生和科學家試圖令美國政府認真對待情的故事，檢討美國政府在疫情最初爆發之際的失誤，希望從中總結經驗。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離 2021/12/01 【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離 默沙東新冠口服藥 獲美FDA專家支持緊急授權 2021/12/01 默沙東新冠口服藥 獲美FDA專家支持緊急授權 【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態 2021/12/01 【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態 【新冠疫苗】美國聯邦法院裁定強制接種越權 暫緩10紅州執行 2021/11/30 【新冠疫苗】美國聯邦法院裁定強制接種越權 暫緩10紅州執行 【Omicron變種】拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城 2021/11/30 【Omicron變種】拜登籲勿恐慌 美國暫不會封關或封城 你可能感興趣 【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離 14:31 2021/12/01 【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離 默沙東新冠口服藥 獲美FDA專家支持緊急授權 14:24 2021/12/01 默沙東新冠口服藥 獲美FDA專家支持緊急授權 【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態 11:21 2021/12/01 【Omicron變種】美國料收緊入境檢測 不分地區及疫苗狀態 最新專欄文章 美元主導地位 加密幣難取代 2021/11/27 美元主導地位 加密幣難取代 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 2021/11/26 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 特朗普夫婦內幕 白宮前發言人揭秘 2021/11/20 特朗普夫婦內幕 白宮前發言人揭秘 前白宮發言人爆特朗普夫婦秘密 暗證梅拉尼婭與長女不和 2021/11/19 前白宮發言人爆特朗普夫婦秘密 暗證梅拉尼婭與長女不和 地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 2021/11/13 地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 內政 疫情 傳染病 美國 醫生 美國疾病管制與預防中心 特朗普 記者