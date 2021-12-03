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Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？

國際 16:05 2021/12/03

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各國紛紛因Omicron變種病毒收緊防疫措施應付，形勢有如新冠肺炎疫情初現之際。美國記者兼作家劉易斯於是次介紹的好書中，透過一批醫生和科學家試圖令美國政府認真對待情的故事，檢討美國政府在疫情最初爆發之際的失誤，希望從中總結經驗。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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