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【車股新寵】兩隻數據亮麗的新能源車股（不斷更新）

研究報告 20:17 2021/12/01

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碳中和背景下，新能源車成為未來消費品級汽車大勢，板塊前景利好。隨著各公司公布第三季財報，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車－W （09868） 成功跑出，股價逆市上升。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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