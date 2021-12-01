【車股新寵】兩隻數據亮麗的新能源車股（不斷更新） 研究報告 20:17 2021/12/01 分享： 碳中和背景下，新能源車成為未來消費品級汽車大勢，板塊前景利好。隨著各公司公布第三季財報，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車－W （09868） 成功跑出，股價逆市上升。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【美息動向】鮑威爾意外放鷹 加息預期升温滙豐反彈未完（第二版） 今日 【美息動向】鮑威爾意外放鷹 加息預期升温滙豐反彈未完（第二版） 【阿里巴巴股價】阿里終極支持位何在? 高盛給你3個理由坐下去（第二版） 今日 【阿里巴巴股價】阿里終極支持位何在? 高盛給你3個理由坐下去（第二版） 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 今日 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 你可能感興趣 【美息動向】鮑威爾意外放鷹 加息預期升温滙豐反彈未完（第二版） 今日 18:07 【美息動向】鮑威爾意外放鷹 加息預期升温滙豐反彈未完（第二版） 【阿里巴巴股價】阿里終極支持位何在? 高盛給你3個理由坐下去（第二版） 今日 18:00 【阿里巴巴股價】阿里終極支持位何在? 高盛給你3個理由坐下去（第二版） 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 今日 19:14 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 最新專欄文章 【電動車曉飛】新能源車股當炒 小鵬交付量爆表可再上（第二版） 今日 【電動車曉飛】新能源車股當炒 小鵬交付量爆表可再上（第二版） 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 今日 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 今日 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊（第四版） 今日 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊（第四版） 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第六版） 2021/11/30 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第六版） 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 電動車 汽車 新能源 港股 晶片 營收