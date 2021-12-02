【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新）

一文盡覽名家、大行及機構對2022年投資展望：

12月2日

晉達（Ninety One）多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝 (Philip Saunders)指出，全球央行在過去多年實施非常規寬鬆的貨幣政策後，回復傳統貨幣政策，有可能經歷同樣艱難的轉型過程，或會令市場在未來一年面對沉重壓力。

從政策角度而言，2021年一切如常，西方市場的央行維持超寬鬆政策。與此同時，市場和經濟增長持續「V 形」復甦，儘管新冠病毒變種帶來波折。不過，需求急劇復甦的同時，供應並無同時轉強。供應鏈中斷導致多個領域陷入瓶頸，價格急劇上漲。

事實上，隨著 2021年過去，外界對通脹的憂慮升溫，市場人士開始懷疑價格飆升會否如美國聯儲局及其他央行所指只屬「短暫」情況。

蘇達輝指出，已發展市場尚未開始貨幣狀況正常化及擺脫零息政策的過程，這似乎將顯著增加未來一年的不確定因素。聯儲局已經表示有意縮減資產購買計劃規模，並在年中結束整個計劃，其他主要已發展經濟體的央行將如何行動仍有待觀察。

12月1日

施羅德投資預測，環球經濟將於2022年邁入經濟擴張期，料經濟維持正增長，惟增長速度會有所放緩。針對2022年市場趨勢，施羅德提出五大觀點，包括看好商品、環球能源股；留意碳排放權（Carbon Credit）相關投資機會。

詳情可點擊：【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第二版）

編輯：陳紫瑩

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