【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新）（新增：瑞士百達對中國經濟預測）

一文盡覽名家、大行及機構對2022年投資展望：

12月10日更新：

瑞士百達陳東：中國經濟增長料放緩

瑞士百達財富管理發表2022年投資展望，估計中國2022年的經濟增長將有壓力，料中國經濟增長將從2021年的7.7%降至4.5%。

詳細內容，可點擊：【2022展望】瑞士百達陳東：中國經濟增長料放緩（附2022十大投資展望）

12月9日更新

法巴陳興動：明年中國GDP增長放緩至5.3%

對於明年內地房表現，法巴中國首席經濟學家陳興動認為，內房是拖累明年內地經濟的主要因素。由於產業鏈較長，內地房地產業一直是中國經濟的主要貢獻者。

詳細內容，可點擊：【2022前瞻】法巴陳興動：明年中國GDP增長放緩至5.3%（第二版）

12月8日更新

中金：人行貨幣組合拳，顯示穩增長决心

中金發表報告指，人行繼12月6日全面降準後， 12月7日再迎來結構降息。人行公布，自12月7日起下調支農、支小再貸款3個月、6個月、1年期利率0.25個百分點，分別為1.7%、1.9%、2.0%。

該行認為，這次結構降息的信號意義大於直接影響，而降息的作用大體可以分為兩類，一類節省資金成本，一類是刺激新增信貸。

1）成本節約或遠小於全面降準。

2）在刺激新增信貸方面，其效果可能仍然難以檢驗

3）結構降息或難帶動 LPR調降。

中金認為，此次降準後採取結構降息，一方面是表達穩增長 、穩預期的決心，同時也釋放了貨幣政策並非大水漫灌的信號，預計2022年仍有降準機會，而降息的可能性也不排除，但順序可能相對靠後。

建銀國際趙文利：港股明年上半年有望反彈

【2022展望】建銀國際趙文利：港股明年上半年有望反彈

對於港股後市，建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利預計，恒指預測市盈率在12倍左右，下行空間已十分有限，料明年上半年將有望迎來估值修復窗口，而盈利可能在明年中見底，預計全年恒指波動區間在22000至28600點水平。

12月7日更新

瑞銀研究部：2022為中國股票「擺脫頹勢」的一年

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪 (James Wang) 預計2022年MSCI中國指數將攀升13%，EPS增長9%，同時得益於互聯網板塊的監管擔憂減弱，市盈率小幅上揚。

參考了早前的詳細分析，王宗豪認為下行經濟壓力以及鼓勵研發投資的必要可能會使得2022年施加給互聯網行業的監管措施有限，建議超配互聯網、食品飲料和家電，低配銀行和基礎材料。

王宗豪指出：「我們認為互聯網行業是中國長期經濟增長的一個重要貢獻力量， 而房地產下行背景下， 零售未必全綫落後。2022年供給限制將緩解，漲價或令一些板塊獲益。」

他續指出：「我們認為市盈率估值有機會小幅攀升，以體現出中國市場圍繞互聯網監管的擔憂消散。我們預計2022年收入增長9%，與約8%的名義GDP增長率基本一致，而在盈利方面，瑞銀預計增長9%。」

12月3日更新

摩根資產管理：2022年亞洲市場跑贏機率漸增【下一頁】

展望2022年，摩根資產管理看好亞洲和中國市場，原因有二：

1）如亞洲經濟體系重新通關、重新帶動國內內需，尤其是東南亞國家（新加坡、印尼、越南、馬來西亞等）後來居上的動力，因經濟復甦速度較緩慢，令2020年和2021年跑輸整個市場。

2）摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰預期，歐美享受經濟復甦的紅利，如2022年亞洲市場能推動內需，總體市場更樂觀。

至於中國市場方面，監管方面方向不變，圍繞共同富裕等為主導，他相信經濟和市場監管不明朗等因素，已反映在價格之中，並認為市場復甦需要。中國經濟數據開始穩定反彈，料中國GDP增長較弱，維持5%以下，惟整體穩定性於明年將得到改善。

12月2日

晉達（Ninety One）多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝 （Philip Saunders）指出，全球央行在過去多年實施非常規寬鬆的貨幣政策後，回復傳統貨幣政策，有可能經歷同樣艱難的轉型過程，或會令市場在未來一年面對沉重壓力。

從政策角度而言，2021年一切如常，西方市場的央行維持超寬鬆政策。與此同時，市場和經濟增長持續「V 形」復甦，儘管新冠病毒變種帶來波折。不過，需求急劇復甦的同時，供應並無同時轉強。供應鏈中斷導致多個領域陷入瓶頸，價格急劇上漲。

事實上，隨著 2021年過去，外界對通脹的憂慮升溫，市場人士開始懷疑價格飆升會否如美國聯儲局及其他央行所指只屬「短暫」情況。

蘇達輝指出，已發展市場尚未開始貨幣狀況正常化及擺脫零息政策的過程，這似乎將顯著增加未來一年的不確定因素。聯儲局已經表示有意縮減資產購買計劃規模，並在年中結束整個計劃，其他主要已發展經濟體的央行將如何行動仍有待觀察。

12月1日

施羅德投資預測，環球經濟將於2022年邁入經濟擴張期，料經濟維持正增長，惟增長速度會有所放緩。針對2022年市場趨勢，施羅德提出五大觀點，包括看好商品、環球能源股；留意碳排放權（Carbon Credit）相關投資機會。

詳情可點擊：【2022前瞻】施羅德近藤敬子：2022年五大預測（第二版）

編輯：陳紫瑩

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