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【名家談2022展望】摩根許長泰：2022資產配置股優於債

財金猛人追蹤 08:10 2021/12/02

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隨美國通脹攀升，市場料聯儲局明年加息，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示：「2022年通脹較目前，逐步回落百分之5至6，除非能源價格至2022年沖上20多元，所以與能源和消費相關的通脹壓力，至2022年應該會逐步減退。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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