【名家談2022展望】摩根許長泰：2022資產配置股優於債 財金猛人追蹤 08:10 2021/12/02 分享： 隨美國通脹攀升，市場料聯儲局明年加息，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示：「2022年通脹較目前，逐步回落百分之5至6，除非能源價格至2022年沖上20多元，所以與能源和消費相關的通脹壓力，至2022年應該會逐步減退。」 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 2021/12/01 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 今日 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 你可能感興趣 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 20:16 2021/12/01 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 今日 07:20 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 最新專欄文章 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 今日 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 2021/12/01 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險 2021/12/01 【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：林鄭：若疫情反彈，通關恐鏡花水月） 2021/11/30 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：林鄭：若疫情反彈，通關恐鏡花水月） 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：小米季績分析及阿里目標價遭下調） 2021/11/27 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：小米季績分析及阿里目標價遭下調） 市場動向 中國市場 許長泰 財富及資產管理 加息 美國聯儲局 中國 亞洲 通脹 CPI