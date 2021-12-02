【名家2022展望】摩根許長泰：亞洲市場跑贏機率漸增（第二版） 財金猛人追蹤 11:29 2021/12/02 分享： 隨美國通脹攀升，市場料聯儲局明年加息，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰預期：「2022年通脹較目前，逐步回落百分之5至6，除非能源價格至2022年衝上20多元，所以與能源和消費相關的通脹壓力，到2022年應該會逐步減退。」 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家觀點 相關文章 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 2021/12/01 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 今日 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 你可能感興趣 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 20:16 2021/12/01 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 今日 07:20 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 最新專欄文章 專訪 - 瑞銀財管李智穎：中長綫入市 今日 瑞銀財管李智穎：中長綫入市 中金：Omicron對環球資產動向啟示 2021/12/01 中金：Omicron對環球資產動向啟示 信銀劉建民：成熟市場看好 2021/11/30 信銀劉建民：成熟市場看好 首域盈信李青：光刻機公司增長穩定 2021/11/26 首域盈信李青：光刻機公司增長穩定 鵬格斯李浩德：三板塊對抗通脹 2021/11/25 鵬格斯李浩德：三板塊對抗通脹 市場動向 中國市場 許長泰 財富及資產管理 加息 美國聯儲局 中國 亞洲 通脹 CPI