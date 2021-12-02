【名家2022展望】摩根許長泰：亞洲市場跑贏機率漸增（第二版）

隨美國通脹攀升，市場料聯儲局明年加息，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰預期：「2022年通脹較目前，逐步回落百分之5至6，除非能源價格至2022年衝上20多元，所以與能源和消費相關的通脹壓力，到2022年應該會逐步減退。」

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