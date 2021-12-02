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【高息股】7間高息股未來一周除淨 半年股息率最高6.6厘（附表）（第二版）

研究報告 15:29 2021/12/02

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7間高息股將於未來一周除淨，半年股息率最高6.6厘，「收息一族」記低以下日子！

瑞銀名家 揭2022年投資4大部署 詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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