網易盈利穩增 遊戲仍是重心 名家專區 2021/12/02 分享： 國企指數超賣反彈，探底走勢仍未結束，最樂觀是營造「雙底」。至於跑贏港股的網易（09999），未來盈利複合增長可逾20%，尤其遊戲業務表現好過預期，估值最貴但仍有上升空間。 網易今年首三季收入按年增長17 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（第四版） 2021/12/01 港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（第四版） 中字股實力談 - 滬杭甬續高息 盈利恢復增長 2021/12/01 滬杭甬續高息 盈利恢復增長 中字股實力談 - 港股12月唔彈1月彈 跨年下跌新升浪將現（第四版） 2021/11/30 港股12月唔彈1月彈 跨年下跌新升浪將現（第四版） 中字股實力談 - 復藥回調可買 變種病毒殺到 2021/11/30 復藥回調可買 變種病毒殺到 中字股實力談 - 港股弱下試十月低位 新變種病毒添不明朗（第四版） 2021/11/29 港股弱下試十月低位 新變種病毒添不明朗（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 人民幣