網易盈利穩增 遊戲仍是重心

國企指數超賣反彈，探底走勢仍未結束，最樂觀是營造「雙底」。至於跑贏港股的網易（09999），未來盈利複合增長可逾20%，尤其遊戲業務表現好過預期，估值最貴但仍有上升空間。

網易今年首三季收入按年增長17

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