  • 16°C
香港時間 : 20211202日 (週四) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網易盈利穩增 遊戲仍是重心

名家專區 2021/12/02

分享：

國企指數超賣反彈，探底走勢仍未結束，最樂觀是營造「雙底」。至於跑贏港股的網易（09999），未來盈利複合增長可逾20%，尤其遊戲業務表現好過預期，估值最貴但仍有上升空間。

網易今年首三季收入按年增長17

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（第四版）
2021/12/01
港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（第四版）
中字股實力談 - 滬杭甬續高息 盈利恢復增長
2021/12/01
滬杭甬續高息 盈利恢復增長
中字股實力談 - 港股12月唔彈1月彈 跨年下跌新升浪將現（第四版）
2021/11/30
港股12月唔彈1月彈 跨年下跌新升浪將現（第四版）
中字股實力談 - 復藥回調可買 變種病毒殺到
2021/11/30
復藥回調可買 變種病毒殺到
中字股實力談 - 港股弱下試十月低位 新變種病毒添不明朗（第四版）
2021/11/29
港股弱下試十月低位 新變種病毒添不明朗（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 人民幣

上一篇文章

創科164元買

下一篇文章

龍源調整有序 候低可以吸納
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版