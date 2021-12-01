好淡消息角力 宏觀市場敘事急變

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）昨晚突然放鷹，稱本月議息會將討論加快縮減買債，令市場大吃一嚇，美股繼新變種消息下挫後，11月最後交易日再有顯著跌幅，道指收市跌652點或1.86%，納指亦跌1.55%。鮑威爾此時放鷹，一定程度反映當面對經濟下行風險增、通脹壓力大的兩難局面，局方或優先考慮通脹。

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