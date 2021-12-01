好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 國際 22:41 2021/12/01 分享： 聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）昨晚突然放鷹，稱本月議息會將討論加快縮減買債，令市場大吃一嚇，美股繼新變種消息下挫後，11月最後交易日再有顯著跌幅，道指收市跌652點或1.86%，納指亦跌1.55%。鮑威爾此時放鷹，一定程度反映當面對經濟下行風險增、通脹壓力大的兩難局面，局方或優先考慮通脹。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 2021/11/30 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 2021/11/28 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 2021/11/25 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 2021/11/26 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 你可能感興趣 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 22:55 2021/11/30 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 23:09 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 22:32 2021/11/28 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 最新專欄文章 國金札記 - 穩字當頭防變種 研究透徹勝算高 今日 穩字當頭防變種 研究透徹勝算高 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 2021/11/30 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 國金札記 - 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/30 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 國金札記 - Omicron變種警醒 考驗全球防疫方針 2021/11/29 Omicron變種警醒 考驗全球防疫方針 經濟 疫情 鮑威爾 議息 利率期貨 美國 通脹 美國聯儲局