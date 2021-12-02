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【新股IPO】網易雲音樂高位只有一個買家? 貨源歸邊後向難料（第二版）

名家專區 12:29 2021/12/02

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準藍籌網易 （09999） 分拆的焦點新股網易雲音樂 （09899） 今早首掛，以招股價205元平開後，股價拾級而下。雲音樂早段低見200元，中午收報200.4元，跌逾2%。

雲音樂招股至今早上市期間，恒指累跌逾1,200點或近5%，雲音樂首掛破底原本不足為奇。但今早交投有一個奇景，便是早段貼近205元的多個買入價，均有美林證券一個買盤掛出。

保薦人護盤  美林孤注買

不問而知，美林作為雲音樂的聯席保薦人，根據行使超額配售的「綠鞋」（green shoe），可在價格穩定期以不高於招股價買貨護盤。簡言之，除了包銷商買盤外，雲音樂早段高位接近無人問準。

既然高位買家興趣索然，是否意味音雲樂股價仍有重大下跌空間? 這問題恐怕難有確切答案，主要原因是雲音樂甫上市即貨源歸邊，短綫股價走向自然難料。

貨源全歸邊 街貨剩一成

說雲音樂貨源歸邊，必須先由上市架構說起。雲音樂上市全球發售1,600萬股，未計行使超額配售權，集資約32.8億元。當中母公司網易夥同另外兩名基石投資者，合共斥資3.5億美元（約27.3億美元）認購，佔新發行股份逾83%。

至於雲音樂今早首1小時交易，成交已逾3億元，估計大部份由保薦人美林掃入。連同基石投資者設6個月禁售期的持股，相信已佔發行新股總數近九成。換言之，雲音樂甫上市街貨即只有發售新股約一成，股價會否在進一步收乾貨源後挾上難料，反而大跌沽壓則應有限。

估值微增長  市場潛力佳

截至今年6月底，網易雲收入按年大增逾六成至近32億元（人民幣，下同）；期間虧蝕收窄逾三成半，至約5.3億元，營運數據續見改善。另招股書引述的行業專家報告預測，內地在綫音樂市場收入增長預期雖較過去數年稍放緩，惟未來數年有望維持逾三成的複合年增長。

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欄名 : 大市拆局

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