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中環舖市復甦  投資者率先起動

名家專區 11:44 2021/12/02

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核心區商舖買賣稍回升，而中環表現最理想，連錄大額舖位成交。在4大核心區中，以中環受影響因素較低，空置情況改善最多，故吸引資金流入。

...

欄名 : 樓市分析

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