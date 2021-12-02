中環舖市復甦 投資者率先起動 名家專區 11:44 2021/12/02 分享： 核心區商舖買賣稍回升，而中環表現最理想，連錄大額舖位成交。在4大核心區中，以中環受影響因素較低，空置情況改善最多，故吸引資金流入。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 2021/09/14 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 你可能感興趣 商舖回穩勝商廈 01:00 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 11:00 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 14:00 2021/09/14 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 最新專欄文章 豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 2021/12/01 豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 2021/11/29 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 2021/11/26 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 數據中心成為工廈新出路？ 2021/11/24 數據中心成為工廈新出路？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 歐陸貿易中心 商舖 中環 旺角 便利店 銅鑼灣 尖沙咀