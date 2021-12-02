【Omicron來襲】光銀林樵基：年底前金融市場波動料加劇 財金猛人追蹤 11:56 2021/12/02 分享： 南非新變種病毒Omicron引發市場對疫情憂慮，拖累港股日前連日下跌。而美國亦因發現本土首宗Omicron病例，令周三美股由升轉跌。在Omicron病毒的傳播能力未清晰前，料市場仍會波動。光銀國際研究部主管林樵基認為，金融市場在今年餘下時間內的波動料將加劇。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 名家看法 最新專欄文章 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 今日 【大市走向】一文盡覽各大行及機構對2022年投資展望（不斷更新） 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 2021/12/01 【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法） 【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險 2021/12/01 【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：林鄭：若疫情反彈，通關恐鏡花水月） 2021/11/30 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：林鄭：若疫情反彈，通關恐鏡花水月） 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：小米季績分析及阿里目標價遭下調） 2021/11/27 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：小米季績分析及阿里目標價遭下調） 林樵基 金融 疫情 港股 經濟 美股