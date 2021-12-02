【Omicron來襲】光銀林樵基：年底前金融市場波動料加劇

南非新變種病毒Omicron引發市場對疫情憂慮，拖累港股日前連日下跌。而美國亦因發現本土首宗Omicron病例，令周三美股由升轉跌。在Omicron病毒的傳播能力未清晰前，料市場仍會波動。光銀國際研究部主管林樵基認為，金融市場在今年餘下時間內的波動料將加劇。

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