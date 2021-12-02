【港股2022前瞻】港股具15至20%升幅 迎技術小牛市 (一文看清5大猛人觀點)

盡管港股反彈動力疲弱，恒指自11月30日創年內低位後,連續兩天反彈均難以企穩238之上，然而，有冠軍分析師之稱的興證張憶東則預估港股將迎來技術小牛市，時點就在本月底開始，預期幅度有15至20%，除此之外，2022年還有不少吸引的主題例如黃金內需、鑽石賽道、乘價而起、高息低PE翻身股等…….這些吸引字眼，乃源於最佳分析師們們對2022年的投資分析，有興趣2022年股市形勢、投資布局的朋友，就不容錯過下文５大財金猛人觀點。

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興業證券張憶東 港股迎技術小牛市

興業證券全球首席策略師、海外研究中心總經理張憶東預期，2022年美國經濟增速回落，不過美國卻有其結構性亮點─科技創新，當中可特別關注清潔能源、新能源車以及美國的數字經濟，包括雲、AR、VR、元宇宙。

2022年港股將有望出現技術性小牛市，從今年年尾開始到明年的高位，有15%到20%的技術性小牛市。但港股還在尋找自信的過程中，代表港股走長牛的支柱性產業目前還需要再尋找。

廣發證券師郭鎮 高息低PE股的機遇

廣發證券地產行業首席分析師郭鎮強調，從目前的估值位置看，地產行業仍處歷史最底部的區間，動態估值在4至5倍之間。整體板塊的股息回報率一直處在歷史的高位。目前已具備較大幅度估值修復的機會。更詳盡內容請登入付費專區或以1元推廣優惠訂閱盡覽報章及即市分析內容。

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