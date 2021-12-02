  • 19°C
香港時間 : 20211202日 (週四) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【猛人前瞻2022機遇】港股具15至20%升幅 迎技術小牛市 (一文看清6大猛人觀點)

財金猛人追蹤 16:44 2021/12/02

分享：

盡管港股反彈動力疲弱，恒指自11月30日創年內低位後,連續兩天反彈均難以企穩238之上，然而，有冠軍分析師之稱的興證張憶東則預估港股將迎來技術小牛市，時點就在本月底開始，預期幅度有15至20%，除此之外，2022年還有不少吸引的主題例如黃金內需、鑽石賽道、乘價而起、高息低PE翻身股等…….這些吸引字眼，乃源於最佳分析師們們對2022年的投資分析，有興趣2022年股市形勢、投資布局的朋友，就不容錯過下文５大財金猛人觀點。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

興業證券張憶東 港股迎技術小牛市

興業證券全球首席策略師、海外研究中心總經理張憶東預期，2022年美國經濟增速回落，不過美國卻有其結構性亮點─科技創新，當中可特別關注清潔能源、新能源車以及美國的數字經濟，包括雲、AR、VR、元宇宙。

2022年港股將有望出現技術性小牛市，從今年年尾開始到明年的高位，有15%到20%的技術性小牛市。但港股還在尋找自信的過程中，代表港股走長牛的支柱性產業目前還需要再尋找。

廣發證券師郭鎮 高息低PE股的機遇　　

廣發證券地產行業首席分析師郭鎮強調，從目前的估值位置看，地產行業仍處歷史最底部的區間，動態估值在4至5倍之間。整體板塊的股息回報率一直處在歷史的高位。目前已具備較大幅度估值修復的機會。更詳盡內容請登入付費專區或以1元推廣優惠訂閱盡覽報章及即市分析內容。

 

...

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

【名家2022展望】摩根許長泰：亞洲市場跑贏機率漸增（第二版）
今日
【名家2022展望】摩根許長泰：亞洲市場跑贏機率漸增（第二版）
專訪 - 瑞銀財管李智穎：中長綫入市
今日
瑞銀財管李智穎：中長綫入市
中金：Omicron對環球資產動向啟示
2021/12/01
中金：Omicron對環球資產動向啟示
信銀劉建民：成熟市場看好
2021/11/30
信銀劉建民：成熟市場看好
首域盈信李青：光刻機公司增長穩定
2021/11/26
首域盈信李青：光刻機公司增長穩定
經濟現象 貨幣政策 市場動向 宏觀分析 大行報告 見頂 翻身股 市盈率 食品 板塊

上一篇文章

【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底　很凶險

下一篇文章

【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：港康碼12月10日開放註冊）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版