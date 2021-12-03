【名家談高息股】一文睇清名家推薦高息股 財金猛人追蹤 07:10 2021/12/03 分享： 港股備受多項負面消息衝擊，新變種病毒Omicron令市場憂慮疫情升溫；內地對科技股的監管政策持續出台；美國聯儲局主席鮑威爾稱考慮提早數個月結束「收水」縮減買債計劃。震盪市況下，高息股發揮避險作用，亦可作長綫收息。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 2021/11/29 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起 2021/11/27 【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起 你可能感興趣 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 00:01 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 20:05 2021/11/29 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起 13:09 2021/11/27 【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起 最新專欄文章 【加息利弊】百達資管黃思遠：美銀行股受惠貸款需求回升 今日 【加息利弊】百達資管黃思遠：美銀行股受惠貸款需求回升 【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法） 2021/12/01 【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法） 【名家談藍籌股】基金名家林少陽 薦容易跑贏恒指的藍籌（第二版） 2021/12/01 【名家談藍籌股】基金名家林少陽 薦容易跑贏恒指的藍籌（第二版） 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 2021/11/29 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 2021/11/27 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 人物專訪 薛永輝 卓百德 范卓雲 林少陽 星展銀行 物業 私人銀行 天然氣 煤