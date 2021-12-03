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【名家談高息股】一文睇清名家推薦高息股

財金猛人追蹤 07:10 2021/12/03

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港股備受多項負面消息衝擊，新變種病毒Omicron令市場憂慮疫情升溫；內地對科技股的監管政策持續出台；美國聯儲局主席鮑威爾稱考慮提早數個月結束「收水」縮減買債計劃。震盪市況下，高息股發揮避險作用，亦可作長綫收息。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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