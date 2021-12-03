【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股

港股備受多項負面消息衝擊，新變種病毒Omicron令市場憂慮疫情升溫；內地對科技股的監管政策持續出台；美國聯儲局主席鮑威爾稱考慮提早數個月結束「收水」縮減買債計劃。震盪市況下，高息股發揮避險作用，亦可作長綫收息。

瑞銀名家 揭2022年投資4大部署 詳見：【下一頁】

一文盡覽名家推薦的高息股：

11月25日：

【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版）

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時表示，想長綫收股息，電訊股最安全。

薛永輝表示：

「比較其他傳統收息股，各自存在風險因素，以公用股為例，有機會受到原材料上漲的影響，例如火電股要承受煤價上漲壓力、燃氣股則要承受天然氣成本上升壓力。又以銀行股為例，銀行股也可以考慮作收息，要視乎個別銀行，但要留心其風險因素，內銀股面對呆壞帳上升風險，倘經濟好，不太受呆壞帳上升問題影響的話，便是較好選擇。本地銀行股也受本地經濟周期影響，股息率較內銀股低，故要承受較高的股價波動風險。」