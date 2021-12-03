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【2022前瞻】國信期貸：消費恢復上行但空間有限（不斷更新）

研究報告 08:12 2021/12/03

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2021年即將結束，各大券商相繼對2022年作前瞻預測。國信期貸料來年消費恢復上行，惟增長空間有限；又指進出口短期內有望繼續維持高速平穩增長態勢。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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