【2022年變局】小心誤判 注意行業利潤流轉（第二版） 研究報告 12:13 2021/12/03 分享： 2021年將踏入尾聲，盤點今年市場對經濟走勢，出現低估現象，包括疫情反覆、嚴控地產及房企違約、雙碳雙控下限產加碼、上半年未發力的財政後置等因素成為背後原因。不過，國盛證券認為，地產、限產和財政方面等3大因素「誤判」背後，則各有各「理由」。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第二版投資篇） 今日 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第二版投資篇） 【車股新寵】兩隻數據亮麗的新能源車股（第三版） 2021/12/02 【車股新寵】兩隻數據亮麗的新能源車股（第三版） 【高息股】7間高息股未來一周除淨 半年股息率最高6.6厘（附表）（第二版） 2021/12/02 【高息股】7間高息股未來一周除淨 半年股息率最高6.6厘（附表）（第二版） 【高增長板塊】市場龐大付費率仍低 網遊有望迎來爆發 2021/12/02 【高增長板塊】市場龐大付費率仍低 網遊有望迎來爆發 你可能感興趣 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第二版投資篇） 今日 12:06 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第二版投資篇） 【車股新寵】兩隻數據亮麗的新能源車股（第三版） 16:03 2021/12/02 【車股新寵】兩隻數據亮麗的新能源車股（第三版） 【高息股】7間高息股未來一周除淨 半年股息率最高6.6厘（附表）（第二版） 15:29 2021/12/02 【高息股】7間高息股未來一周除淨 半年股息率最高6.6厘（附表）（第二版） 最新專欄文章 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第二版投資篇） 今日 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第二版投資篇） 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 2021/12/02 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 【車股新寵】兩隻數據亮麗的新能源車股（第三版） 2021/12/02 【車股新寵】兩隻數據亮麗的新能源車股（第三版） 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 2021/12/02 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 【高息股】7間高息股未來一周除淨 半年股息率最高6.6厘（附表）（第二版） 2021/12/02 【高息股】7間高息股未來一周除淨 半年股息率最高6.6厘（附表）（第二版） 中國市場 市場動向 經濟 疫情 CPI PPI 共同富裕 中國