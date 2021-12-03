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【2022年變局】小心誤判　注恴行業利潤流轉

研究報告 08:10 2021/12/03

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2021年將踏入尾聲，盤點今年市場對經濟走勢，出現低估現象，包括疫情反覆、嚴控地產及房企違約、雙碳雙控下限產加碼、上半年未發力的財政後置等因素成為背後原因。不過，國盛證券認為，地產、限產和財政方面等3大因素「誤判」背後，則各有各「理由」。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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