【加息利弊】百達資管黃思遠：美銀行股受惠貸款需求回升（附三大看好主題）

聯儲局主席鮑威爾在周二晚上表示，鑒於美國經濟強勁及通脹高企，將在兩周後的議息會議討論是否應該加快縮減買債計劃，市場認為鮑威爾的言論比預期鷹派，故一度令市場出現恐慌情緒。

更多文章：【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底 很凶險

對於美國或提前首次加息的時間，瑞士百達國際多元資產部門高級投資經理黃思遠在接受《投資理財周刊》專訪時表示，美國Tapering（縮減買債計劃）計劃已經醞釀了一段時間，金融股表現亦比較反覆，不過相信若Tapering順利，而又無發生系統性風險的話，將對美國銀行股有利。

主要推動力量是美國資本市場較強，令銀行的資本市場（投行）部分收入會較佳，由於目前市場資金充裕，只要貸款需求回來，銀行的資本槓桿會回升。

想知道百達資管睇好咩投資主題？可點擊下圖。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即使市場流動性放慢，對銀行亦有利好作用。因此，黃思遠指出，美國的銀行股亦是他們的經濟重啟關注主題之一。

記者：陳紫瑩

【hket x P'URE Papayacare】窩心呈獻：訂閱《香港經濟日報》電子版一年，免費送您寒冬潤燥養膚套裝乙份 （價值HK$156）！<詳情>