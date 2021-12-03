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【加息利弊】百達資管黃思遠：美銀行股受惠貸款需求回升（附三大看好主題）

財金猛人追蹤 16:42 2021/12/03

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聯儲局主席鮑威爾在周二晚上表示，鑒於美國經濟強勁及通脹高企，將在兩周後的議息會議討論是否應該加快縮減買債計劃，市場認為鮑威爾的言論比預期鷹派，故一度令市場出現恐慌情緒。

更多文章：【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底　很凶險

對於美國或提前首次加息的時間，瑞士百達國際多元資產部門高級投資經理黃思遠在接受《投資理財周刊》專訪時表示，美國Tapering（縮減買債計劃）計劃已經醞釀了一段時間，金融股表現亦比較反覆，不過相信若Tapering順利，而又無發生系統性風險的話，將對美國銀行股有利。

主要推動力量是美國資本市場較強，令銀行的資本市場（投行）部分收入會較佳，由於目前市場資金充裕，只要貸款需求回來，銀行的資本槓桿會回升。

想知道百達資管睇好咩投資主題？可點擊下圖。

    點擊圖片放大
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即使市場流動性放慢，對銀行亦有利好作用。因此，黃思遠指出，美國的銀行股亦是他們的經濟重啟關注主題之一。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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