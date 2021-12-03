新股市淡 十賭九輸 名家專區 2021/12/03 分享： 準藍籌網易（09999）分拆的焦點新股網易雲音樂（09899），昨甫上市即破底，跌逾2%，以全日低位收市。投資者每手虧蝕額雖不多，但活躍IPO市場股民近3個月出擊中大型新股，已改寫成十賭九輸的令人喪氣 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 港交所終極死亡交叉 今日 港交所終極死亡交叉 你可能感興趣 港交所終極死亡交叉 今日 01:00 港交所終極死亡交叉 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所終極死亡交叉 今日 港交所終極死亡交叉 透視中港美 - 儲局展鷹姿 滙豐可再上 2021/12/02 儲局展鷹姿 滙豐可再上 透視中港美 - 工行建行試底 博反彈非首選 2021/12/01 工行建行試底 博反彈非首選 透視中港美 - 疫市慎出擊 細選醫藥股 2021/11/30 疫市慎出擊 細選醫藥股 透視中港美 - 新冠再變種 搞動股滙債 2021/11/29 新冠再變種 搞動股滙債 IPO 集資 生物科技股 香港交易所（00388） 貝特集團控股（01491） 理想汽車—W（02015） 堃博醫療－B（02216） 微創機器人（02252） 網易－S（09999） 中國中免（滬：601888）