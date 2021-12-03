準藍籌網易（09999）分拆的焦點新股網易雲音樂（09899），昨甫上市即破底，跌逾2%，以全日低位收市。投資者每手虧蝕額雖不多，但活躍IPO市場股民近3個月出擊中大型新股，已改寫成十賭九輸的令人喪氣

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