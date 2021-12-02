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英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角

國際 22:05 2021/12/02

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英倫海峽上周有載著逾30名偷渡難民的小艇沉沒，造成27人喪命的慘劇。慘劇將英法兩國近年就偷渡問題的爭拗推至高峰，看似令雙方外交關係進一步惡化，但兩國交惡已非一日之寒，偷渡問題僅是冰山一角。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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