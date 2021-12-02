英法交惡非一日之寒 難民偷渡僅冰山一角 國際 22:05 2021/12/02 分享： 英倫海峽上周有載著逾30名偷渡難民的小艇沉沒，造成27人喪命的慘劇。慘劇將英法兩國近年就偷渡問題的爭拗推至高峰，看似令雙方外交關係進一步惡化，但兩國交惡已非一日之寒，偷渡問題僅是冰山一角。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 2021/11/30 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 2021/11/28 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 2021/11/25 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 你可能感興趣 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 22:41 2021/12/01 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 22:55 2021/11/30 Omicron傳播力毒性未知 環球應對穩字行先 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 23:09 2021/11/29 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 最新專欄文章 國金札記 - 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 今日 好淡消息角力 宏觀市場敘事急變 國金札記 - 穩字當頭防變種 研究透徹勝算高 2021/12/01 穩字當頭防變種 研究透徹勝算高 國金札記 - 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 2021/11/30 變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 國金札記 - Omicron變種警醒 考驗全球防疫方針 2021/11/29 Omicron變種警醒 考驗全球防疫方針 國金札記 - 美國通脹猛如虎 儲局收水難太慢 2021/11/26 美國通脹猛如虎 儲局收水難太慢 政治 外交 馬克龍 約翰遜 海難 非法入境 英國 法國 歐盟 脫歐