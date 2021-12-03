渣打丁爽：內房新增貸款接近觸底

內地樓市調控收緊，第三季新增房地產貸款佔比，由2016下半年的超過50%，降至15%左右。歷史數據和近期監管政策微調表明，新增房地產貸款佔比進一步下行空間有限。根據監管指標測算，新增房地產貸款適宜佔比

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