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渣打丁爽：內房新增貸款接近觸底

名家專區 2021/12/03

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內地樓市調控收緊，第三季新增房地產貸款佔比，由2016下半年的超過50%，降至15%左右。歷史數據和近期監管政策微調表明，新增房地產貸款佔比進一步下行空間有限。根據監管指標測算，新增房地產貸款適宜佔比

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撰文 : 丁爽 渣打銀行大中華及北亞首席經濟師

欄名 : 名家觀點

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