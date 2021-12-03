渣打丁爽：內房新增貸款接近觸底 名家專區 2021/12/03 分享： 內地樓市調控收緊，第三季新增房地產貸款佔比，由2016下半年的超過50%，降至15%左右。歷史數據和近期監管政策微調表明，新增房地產貸款佔比進一步下行空間有限。根據監管指標測算，新增房地產貸款適宜佔比 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 丁爽 渣打銀行大中華及北亞首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【技術小牛市】 港股具15至20%升幅 七大財金猛人捉22年機遇 2021/12/02 【技術小牛市】 港股具15至20%升幅 七大財金猛人捉22年機遇 【名家2022展望】摩根許長泰：亞洲市場跑贏機率漸增（第二版） 2021/12/02 【名家2022展望】摩根許長泰：亞洲市場跑贏機率漸增（第二版） 專訪 - 瑞銀財管李智穎：中長綫入市 2021/12/02 瑞銀財管李智穎：中長綫入市 中金：Omicron對環球資產動向啟示 2021/12/01 中金：Omicron對環球資產動向啟示 信銀劉建民：成熟市場看好 2021/11/30 信銀劉建民：成熟市場看好 中國 經濟 銀行 銷售 金融 地產 大行報告 渣打集團（02888） 宏觀分析 貸款融資