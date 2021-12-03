中港通關 仍難撐起舖租 名家專區 14:00 2021/12/03 分享： 通關與否為零售興衰關鍵，中港似乎通關在望，惟內地旅客來港人數初時不會高，加上消費模式改變，奢侈品難積極擴充，將令舖位租金仍在低位徘徊。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 區達明 欄名 : 專家樓論 相關文章 核心區舖市 中環微回暖 2021/11/09 核心區舖市 中環微回暖 小通關在望 核心舖租仍難反彈 2021/11/23 小通關在望 核心舖租仍難反彈 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 2021/11/26 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 中環舖市復甦 投資者率先起動 2021/12/02 中環舖市復甦 投資者率先起動 你可能感興趣 核心區舖市 中環微回暖 01:00 2021/11/09 核心區舖市 中環微回暖 小通關在望 核心舖租仍難反彈 14:00 2021/11/23 小通關在望 核心舖租仍難反彈 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 14:26 2021/11/26 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 最新專欄文章 專家樓論 - 二手成交趨穩 估價表現同步 今日 二手成交趨穩 估價表現同步 專家樓論 - 又見呼吸Plan 2021/12/02 又見呼吸Plan 專家樓論 - 愈借愈盡 樓按期逼近28年 2021/12/01 愈借愈盡 樓按期逼近28年 專家樓論 - 兩次樓價微調 2021/11/30 兩次樓價微調 專家樓論 - 無懼淡季 發展商加快推盤套現 2021/11/29 無懼淡季 發展商加快推盤套現 商舖 鄧鉅明 鐘錶 鐘錶 零售