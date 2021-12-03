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中港通關 仍難撐起舖租

名家專區 14:00 2021/12/03

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通關與否為零售興衰關鍵，中港似乎通關在望，惟內地旅客來港人數初時不會高，加上消費模式改變，奢侈品難積極擴充，將令舖位租金仍在低位徘徊。

...

撰文 : 區達明

欄名 : 專家樓論

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