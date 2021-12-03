【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉

美股市場隔夜發生兩件事，引爆在港上市中概股新一拋售潮，其一是滴滴出行（美：DIDI）相信受內地當局施壓啟動美股退市計劃，並準備來港上市；其一是美國證監會公布<外國公司問責法>執行細則，迫令不符美國審計監察要求的中概股退市。

兩大退市壓力夾擊下，回流本港上市的大型中概股近全面下瀉。近日當炒的造車新勢力小鵬 （09868） 及理想 （02015） 首當其衝，早段分別大跌一成及9%；嗶哩嗶哩 （09626） 、網易 （09999） 及京東 （09618） 分別瀉6%至7%。

阿里巴巴 （09988） 早段再挫4%，暫低見117.7元，進一步向去年10月底逾300元高位開始下跌，一年多以來大型下降軌底部約110水平靠近。

今次爆出中美齊迫中概股退市的消息，本來早已在市場流出，只是中概科技股投資情緒轉淡情況下，兩大利淡消息齊成真，一時間仍殺投資者一個措手不及。

前者過去數日早有外媒爆料，指內地當局以資訊安全為由，避免滴滴出行（美：DIDI）向美國提供用戶敏感資料，已要求滴滴由美股退市。滴滴昨公布，董事會支持公司啟動申請美股退市工作，將股份轉換為在另一國際認可交易所的上市股份。公司亦正尋求在港交所 （00388） 上市。

其次是美國證監會經一年來草擬工作，終落實<外國公司問責法>的執行細則，確定中概股的核數師，如連續三年未能符合美國審監當局索取工作底稿的要求，證監會即有權勒令相關中概股由美股退市。

內地財政部與美方就審計監察安排的談判十多年來一直不願讓步，中方法例禁止中資股核數師向外國政府提交審計工作底案，現中美關係更趨緊張，未來兩、三年間讓步機會更微。這大概可解釋，為何中概股美國投資者昨晚再現拋售潮，拖累在港股價同步向下。

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