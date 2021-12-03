【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮?

恒指新一次季檢下周一起生效，指數基金換馬買賣盤預期今日收市前湧現。恒指今次納入4隻新貴股中，其中兩隻準藍籌京東 （09618） 及網易 （09999） 遇上中概股退市風暴今早大跌，注視收市前是否有機會出現反高潮行情。

滴滴出行（美：DIDI）相信在內地當局要求下啟動美股退市，加上美國證監會完成勒令不符審計監察要求的中概股退市細則，引發中概股新一輪恐慌性拋售。京東及網易今早分別大跌約7%及7.5%，被動基金尾市買盤湧現，又是否有力支撐京東及網易扭轉今早跌勢回穩呢?

單從數字看，答案是一半一半。按恒指公司11月中計算結果，京東及網易納入恒指後，指數佔比分別約1.5%及0.7%，按10 月底追蹤恒指的ETF資產總值約226億美元計，被動基金買盤分別約27億元及12億元。

以京東及網易過去20個交易日的日均成交，分別約18億元及10億元計，被動基金買賣需要約1.5個交易日及1.2個交易日完成。

惟今早京東及網易在大成交配合下急跌，半日成交額分別已達15億及7億元，沽盤明顯較平日為高。指數基金尾市買盤雖有望減輕機構投資者或炒家沽壓，但要支撐股價跌幅急收窄，甚至轉跌為升的機會則恐怕不大。

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