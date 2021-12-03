【最新市況】新能源車銷售暴增 要買就揀技術壁壘高個股（第二版） 研究報告 14:29 2021/12/03 分享： 近日，財經數據服務公司Markit與財新聯合公布，中國內地11月製造業採購經理人指數（PMI）跌至49.9，數值低於50榮枯綫。然而，新能源車在10月整體銷量卻按年增長147%。滙豐看好新能源的發展，及業務分散於不同區域的個股。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 劵商有路捉 相關文章 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 今日 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 【契媽股】跟女股神撈底？ Cathie Wood趁小鵬汽車暴跌建倉（第二版） 今日 【契媽股】跟女股神撈底？ Cathie Wood趁小鵬汽車暴跌建倉（第二版） 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 今日 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 你可能感興趣 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 今日 12:59 【中概股風暴】中美夾擊迫令美股退市 中概股全綫急瀉（第二版） 【契媽股】跟女股神撈底？ Cathie Wood趁小鵬汽車暴跌建倉（第二版） 今日 17:39 【契媽股】跟女股神撈底？ Cathie Wood趁小鵬汽車暴跌建倉（第二版） 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 今日 13:06 【恒指換馬】恒指季檢換馬盤收市前湧現 京東網易有望反高潮? 港股 股票 汽車 新能源 行業 海天國際（01882） 力勁科技（00558） 中國