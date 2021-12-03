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【最新市況】新能源車銷售暴增 要買就揀技術壁壘高個股（第二版）

研究報告 14:29 2021/12/03

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近日，財經數據服務公司Markit與財新聯合公布，中國內地11月製造業採購經理人指數（PMI）跌至49.9，數值低於50榮枯綫。然而，新能源車在10月整體銷量卻按年增長147%。滙豐看好新能源的發展，及業務分散於不同區域的個股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 劵商有路捉

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