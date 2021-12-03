新能源車銷售暴增 要買就揀技術壁壘高個股

近日，財經數據服務公司Markit與財新聯合公布，中國內地11月製造業採購經理人指數（PMI）跌至49.9，數值低於50榮枯綫。然而，新能源車在10月整體銷量卻按年增長147%。滙豐看好新能源的發展，及業務分散於不同區域的個股。

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