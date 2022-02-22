【名家增減持】一文睇清名家猛人增減持（新增：大股東歐宗榮場內減持正榮地產套現5700萬元）

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【高盛策略】Dominic Wilson拆解烏克蘭局勢 金股油滙債短綫如何走？
據13F文件，索羅斯（George Soros）上季減持亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）、Google母企Alphabet（美：GOOGL），以及追蹤納斯達克100指數的ETF Invesco QQQ Trust Series 1（美：QQQ），但增持美國電動貨車Rivian（美：RIVN）及首次增持「健身界Netflix」Peloton（美：PTON）。
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李嘉誠於12月30日、29日及24日，以每股平均價約47.45元至49.65元，購入72.9萬股長實，李嘉誠持股量由46.4%升至46.42%。自2021年7月以來，共計60日增持合共逾2600萬股，涉及資金超過13億元。
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 名家增減持