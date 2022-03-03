【名家增減持】一文睇清名家猛人增減持（新增：郭老太再度斥資2500多萬元增持新地）

據13F文件，索羅斯（George Soros）上季減持亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）、Google母企Alphabet（美：GOOGL），以及追蹤納斯達克100指數的ETF Invesco QQQ Trust Series 1（美：QQQ），但增持美國電動貨車Rivian（美：RIVN）及首次增持「健身界Netflix」Peloton（美：PTON）。

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李嘉誠於12月30日、29日及24日，以每股平均價約47.45元至49.65元，購入72.9萬股長實，李嘉誠持股量由46.4%升至46.42%。自2021年7月以來，共計60日增持合共逾2600萬股，涉及資金超過13億元。

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