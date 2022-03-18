【猛人增減持】股神巴菲特出手油股再賺 完勝華爾街狼王（一文看清不斷更新）

「股神」巴菲特與華爾街狼王之爭的故事,主角是西方石油，倘大家沒印象，可回看「股神 PK 華爾街狼王 誰更技高一籌」一文。股神始終是股神，多年在金融市場的戰績並非浪得虛名。

根據最新的資料顯示，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡周一至周三在市場上買入1810萬股西方石油（Occidental Petroleum）股權，每股作價介乎52.99至55.38美元。

巴郡自3月初開始，持續在市場上吸納西方石油股份，連同本次增持，其持有的股權升至14.5%。消息曝光後，西方石油周四股價收市升9.5%。

財金猛人的市場行徑對投資絕對有極大的先導參考，本欄將繼續為各位追蹤金融界猛人的最新動作，各位不容錯過。

神級眼光：郭老太大奇蹟日前出手買貨

鴻基地產 （00016） 獲郭老太鄺肖卿於3月9日增持新鴻基地產69.85萬股或0.02%，以每股最高作價為88.8元，而每股平均作價為88.2207元，涉及資金約為6,162.2萬元，令到最新持股量增至27.27%。

及後新地股價逆市造好，11/3/2022按盤價重上90元。

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據2021年第四季13F文件，索羅斯（George Soros）上季減持亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）、Google母企Alphabet（美：GOOGL），以及追蹤納斯達克100指數的ETF Invesco QQQ Trust Series 1（美：QQQ），但增持美國電動貨車Rivian（美：RIVN）及首次增持「健身界Netflix」Peloton（美：PTON）。

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李嘉誠於12月30日、29日及24日，以每股平均價約47.45元至49.65元，購入72.9萬股長實，李嘉誠持股量由46.4%升至46.42%。自2021年7月以來，共計60日增持合共逾2600萬股，涉及資金超過13億元。

相關分析請見：【三大家族】長和李嘉誠、新地郭老太及新世界鄭家純接連增持 撐起2022本地地產股？

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