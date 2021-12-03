早前政府公開表明，銳意提供港人平均居住面積。不少聲音認為納米樓單位價值因而受衝擊，碰巧近日市場連錄多宗納米樓蝕讓個案，包括一向有價有市的大埔嵐山開放式單位，大幅蝕讓15%；而有龍床盤之稱的屯門菁雋也出現蝕讓個案，不少人以為納米樓前景暗淡。

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