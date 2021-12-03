納米樓未到窮途末路 名家專區 16:02 2021/12/03 分享： 早前政府公開表明，銳意提供港人平均居住面積。不少聲音認為納米樓單位價值因而受衝擊，碰巧近日市場連錄多宗納米樓蝕讓個案，包括一向有價有市的大埔嵐山開放式單位，大幅蝕讓15%；而有龍床盤之稱的屯門菁雋也出現蝕讓個案，不少人以為納米樓前景暗淡。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 上車起跳價 愈推愈高 2021/11/16 上車起跳價 愈推愈高 納米樓有承接 又係北都概念 2021/11/23 納米樓有承接 又係北都概念 你可能感興趣 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 12:08 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 上車起跳價 愈推愈高 01:00 2021/11/16 上車起跳價 愈推愈高 納米樓有承接 又係北都概念 01:00 2021/11/23 納米樓有承接 又係北都概念 最新專欄文章 中環舖市復甦 投資者率先起動 2021/12/02 中環舖市復甦 投資者率先起動 豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 2021/12/01 豪宅豐收 首3季超豪宅創歷史高位 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 2021/11/29 九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 2021/11/26 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 數據中心成為工廈新出路？ 2021/11/24 數據中心成為工廈新出路？ 納米樓 朗城滙 菁雋 嵐山 二手市場