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TCL估值最平 最壞情況已過

名家專區 2021/12/04

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國企指數連續四日守8400點，周綫圖出現「陀螺」，下周二節氣「大雪」有望反彈。而TCL電子（01070）昨日逆市下跌，但估值卻是海內外彩電股中最平，最壞情況或已過去，明年盈利可以恢復增長。

TCL電子上

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 東岳集團（00189） 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 越秀交通基建（01052） TCL電子（01070） 復星醫藥（02196） 板塊

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