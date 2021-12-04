TCL估值最平 最壞情況已過 名家專區 2021/12/04 分享： 國企指數連續四日守8400點，周綫圖出現「陀螺」，下周二節氣「大雪」有望反彈。而TCL電子（01070）昨日逆市下跌，但估值卻是海內外彩電股中最平，最壞情況或已過去，明年盈利可以恢復增長。 TCL電子上 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股弱一浪低於一浪 A股強上證四周連陽（第四版） 2021/12/03 港股弱一浪低於一浪 A股強上證四周連陽（第四版） 中字股實力談 - 網易盈利穩增 遊戲仍是重心 2021/12/02 網易盈利穩增 遊戲仍是重心 中字股實力談 - 港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（第四版） 2021/12/01 港股超賣反彈 粉飾月敲TMJ（第四版） 中字股實力談 - 滬杭甬續高息 盈利恢復增長 2021/12/01 滬杭甬續高息 盈利恢復增長 中字股實力談 - 港股12月唔彈1月彈 跨年下跌新升浪將現（第四版） 2021/11/30 港股12月唔彈1月彈 跨年下跌新升浪將現（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 東岳集團（00189） 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 越秀交通基建（01052） TCL電子（01070） 復星醫藥（02196） 板塊