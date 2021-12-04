TCL估值最平 最壞情況已過

國企指數連續四日守8400點，周綫圖出現「陀螺」，下周二節氣「大雪」有望反彈。而TCL電子（01070）昨日逆市下跌，但估值卻是海內外彩電股中最平，最壞情況或已過去，明年盈利可以恢復增長。

TCL電子上

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