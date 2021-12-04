【2022前瞻】娛樂變革 先破後立（第一版 遊戲篇） 研究報告 14:31 2021/12/04 分享： 2021年內地針對娛樂推出多項規管，手遊企業股價大地震，然而新政策並非無的放矢，基本上仍然有跡可循，國盛證券表示行業受到整頓，估值現時見底，末來或能帶來可觀增量。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 金融反腐 進入關鍵 今日 金融反腐 進入關鍵 恒大驚爆違約？ 中央關鍵2小時維穩 今日 恒大驚爆違約？ 中央關鍵2小時維穩 流動接種吸長者 疫苗護照早籌謀 今日 流動接種吸長者 疫苗護照早籌謀 你可能感興趣 金融反腐 進入關鍵 今日 01:00 金融反腐 進入關鍵 恒大驚爆違約？ 中央關鍵2小時維穩 今日 01:00 恒大驚爆違約？ 中央關鍵2小時維穩 流動接種吸長者 疫苗護照早籌謀 今日 01:00 流動接種吸長者 疫苗護照早籌謀 最新專欄文章 【10大驚世預測】2022年投資攻防有啟示 2021/12/03 【10大驚世預測】2022年投資攻防有啟示 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第三版進出口篇） 2021/12/03 【2022前瞻】從三頭馬車 辨清板塊升跌趨向 （第三版進出口篇） 【2022年變局】小心誤判 注意行業利潤流轉（第三版） 2021/12/03 【2022年變局】小心誤判 注意行業利潤流轉（第三版） 【電動車曉飛】有退市風險仍撑得住 高盛目標有幾「理想」？ 2021/12/03 【電動車曉飛】有退市風險仍撑得住 高盛目標有幾「理想」？ 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 2021/12/02 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 中國市場 大行報告 文娛藝術 市場動向 電玩手遊 見底 遊戲 電競 VR AR