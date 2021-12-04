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【2022前瞻】娛樂變革  先破後立（第一版 遊戲篇）

研究報告 14:31 2021/12/04

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2021年內地針對娛樂推出多項規管，手遊企業股價大地震，然而新政策並非無的放矢，基本上仍然有跡可循，國盛證券表示行業受到整頓，估值現時見底，末來或能帶來可觀增量。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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