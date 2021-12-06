美元強勢 或到了轉捩點

歐洲通脹異常嚴重，或會逼使歐洲央行改變其貨幣政策方向，限制歐元滙價進一步走弱。

美國聯儲局主席鮑威爾在上周終承認，存在於美國的通脹並非短暫性。此話一出，市場隨即估聯儲局於本月14日及15日的議息會議上，

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