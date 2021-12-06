美元強勢 或到了轉捩點 名家專區 2021/12/06 分享： 歐洲通脹異常嚴重，或會逼使歐洲央行改變其貨幣政策方向，限制歐元滙價進一步走弱。 美國聯儲局主席鮑威爾在上周終承認，存在於美國的通脹並非短暫性。此話一出，市場隨即估聯儲局於本月14日及15日的議息會議上， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 暫於1.13美元橫行 今日 歐元 暫於1.13美元橫行 英鎊 初步支持位1.32美元 今日 英鎊 初步支持位1.32美元 日圓 向112進發 今日 日圓 向112進發 澳元 暫徘徊70至72美仙 今日 澳元 暫徘徊70至72美仙 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 你可能感興趣 歐元 暫於1.13美元橫行 今日 01:00 歐元 暫於1.13美元橫行 英鎊 初步支持位1.32美元 今日 01:00 英鎊 初步支持位1.32美元 日圓 向112進發 今日 01:00 日圓 向112進發 最新專欄文章 加元 支持區間1.28至1.29 今日 加元 支持區間1.28至1.29 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 澳元 暫徘徊70至72美仙 今日 澳元 暫徘徊70至72美仙 日圓 向112進發 今日 日圓 向112進發 英鎊 初步支持位1.32美元 今日 英鎊 初步支持位1.32美元 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元