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美元強勢 或到了轉捩點

名家專區 2021/12/06

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歐洲通脹異常嚴重，或會逼使歐洲央行改變其貨幣政策方向，限制歐元滙價進一步走弱。

美國聯儲局主席鮑威爾在上周終承認，存在於美國的通脹並非短暫性。此話一出，市場隨即估聯儲局於本月14日及15日的議息會議上，

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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